СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-15T15:00:00+03:00

Путин внес на ратификацию соглашение с Южной Осетией о бессрочном пребывании граждан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сопроводительном письме к Протоколу говорится о том, что он будет способствовать развитию дружественных отношений между Москвой и Цхинвале

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В понедельник, 15 апреля, президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу РФ протокол от 9 ноября прошлого года, который предусматривает договор с Южной Осетией о снятие ограничения на срок пребывания граждан. Соответствующая информация была опубликована в электронной базе данных нижней палаты.

Как указано в сопроводительном документе, соглашение «будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия».

В пояснительной записке к Протоколу говорится о том, что он дает «возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждого из государств».

Напомним, после нападения Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года Россия признала независимость Цхинвала. После республику признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Вануату.

ИСТОЧНИК KP.RU