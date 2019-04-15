2019-04-15T15:29:21+03:00
Авто

Harley-Davidson отзывает мотоциклы в России

Причиной стала проблема с тормозами
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Harley-Davidson отзывает мотоциклы в РоссииHarley-Davidson отзывает мотоциклы в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России будет отозван 181 мотоцикл фирмы Harley-Davidson (тип XG1). Компания приняла такое решения из-за наличия дефекта в тормозных суппортах мотоциклов.

Из-за этого дефекта, суппорты подвергаются коррозии, что может привести к аварии. Особенно опасна езда в прибрежных районах и там, где используется дорожная соль. Именно она больше всего разъедает детали мотоцикла.

ООО «Харли-Дэвидсон Рус», официальный представитель компании в России, отзовет только те мотоциклы, которые были выпущены с января 2015 года по настоящее время. Владельцам об этом сообщат электронным письмом или по номеру телефона. Им предложат предоставить мотоцикл в ближайший дилерский центр для устранения поломки. Все ремонтные работы будут произведены бесплатно, пишет Росстандарт.

Владельцы также могут не дожидаться рассылки и отправить свой мотоцикл в центр самостоятельно. Для этого им надо сравнить VIN-код своего транспортного средства с предлагаемым перечнем. И, если он совпадает, позвонить в ближайший дилерский центр и записаться на ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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