Суд отклонил иск Жириновского к редактору Financial Times
Останкинский суд Москвы отклонил иск о защите репутации на 1 миллион рублей лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского к бывшему главы московского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, написавшего о связях политика с КГБ СССР. Соответствующие решение огласила судья Светлана Борисова.
«Суд постановил - в удовлетворении исковых требований отказать», - зачитала она постановление суда.
В иске лидер ЛДПР просил признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию информацию в книге Кловера «Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи», где упоминалось об «упорных слухах» о том, что Жириновский был работником спецслужб, его выдворили из Турции как агента КГБ, а «ЛДПР самый успешный совместный продукт Компартии и КГБ».
«Владимир Вольфович был этим категорически возмущен. Эта информация не соответствует действительности и является порочащей», - сообщила в суде его адвокат.
Ранее сайт kp.ru писал об иске Жириновского, поводом для которого стало недовольство качеством рубашки, приобретенной парламентарием. Он потребовал от компании производителя 100 тысяч рублей компенсации.
ИСТОЧНИК KP.RU