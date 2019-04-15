Суд отклонил иск Жириновского к редактору Financial Times

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-15T15:38:40+03:00

Главу ЛДПР возмутила информация в книге Чарльза Кловера, утверждавшего, что политик был агентом спецслужб

Изменить размер текста: A A

Останкинский суд Москвы отклонил иск о защите репутации на 1 миллион рублей лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского к бывшему главы московского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, написавшего о связях политика с КГБ СССР. Соответствующие решение огласила судья Светлана Борисова.

«Суд постановил - в удовлетворении исковых требований отказать», - зачитала она постановление суда.

В иске лидер ЛДПР просил признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию информацию в книге Кловера «Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи», где упоминалось об «упорных слухах» о том, что Жириновский был работником спецслужб, его выдворили из Турции как агента КГБ, а «ЛДПР самый успешный совместный продукт Компартии и КГБ».

«Владимир Вольфович был этим категорически возмущен. Эта информация не соответствует действительности и является порочащей», - сообщила в суде его адвокат.

Ранее сайт kp.ru писал об иске Жириновского, поводом для которого стало недовольство качеством рубашки, приобретенной парламентарием. Он потребовал от компании производителя 100 тысяч рублей компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU