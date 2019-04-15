2019-04-15T16:16:12+03:00
Общество

Кабмин не стал вводить в России обязательную видеофиксацию техосмотра

Соответствующий законопроект был принят депутатами в первом чтении в декабре прошлого года
Александр ДЖУМАЕВ
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Кабинет министров отказался от введения в России обязательной видеофиксации техосмотровКабинет министров отказался от введения в России обязательной видеофиксации техосмотровФото: Евгения ГУСЕВА
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Кабинет министров отказался от введения в России обязательной видеофиксации техосмотров. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на парламентария, вместо записи видео правительство приняло решение ввести обязательное фотографирование процесса в его начале и конце.

Москвичев также отметил, что новые поправки поступили в Госдуму ко второму чтению законопроекта. Ожидается, что второе чтение по этому проекту состоится во вторник, 16 апреля.

Предложение ввести видеофиксацию техосмотра было внесено в начале этого года премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По словам главы кабмина, новая мера была предложена в рамках борьбы "выдачей так называемых "серых" диагностических карт состояния автомобиля", которые зачастую выдавались без досмотра машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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