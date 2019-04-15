Александр Кокорин рассказал, когда ждет освобождения

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-15T16:26:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Футболист «Зенита» Александр Кокорин признался, что мечтает уже в ближайшем будущем оказаться на свободе. Спортсмен считает, что свидетельские показания на его стороне, а значит уже в мае его могут выпустить.

«Хочется верить, что в мае будет «дембель», — цитирует футболиста сайт mk.ru.

В разговоре с журналистами Кокорин признался, что пока не загадывает, чем может завершиться их с Павлом Мамаевым дело, штрафом или условным наказанием, но верит, что скоро окажется на свободе. Ведь именно это для него сейчас самое главное.

Кроме того спортсмен признался, что продолжает тренировки, однако его по-прежнему беспокоит нога. А вот врача «Зенита» к нему так и не пускают, что очень огорчает футболиста.

«Медицинские процедуры в СИЗО мне больше не проводят. Насчет хромаю или не хромаю — я себя со стороны не вижу, так что не могу сказать. Но вообще ситуация с ногой по-прежнему волнует. Хотелось бы в футбол еще поиграть», - признается Кокорин.

Добавим, что футболист Павел Мамаев не разделяет оптимизма своего приятеля. Спортсмен признался, что не знает, чего ждать от суда и не исключает, что наказание его будет максимально суровым.

ИСТОЧНИК KP.RU