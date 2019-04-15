Тотальный диктант не обошелся без смешных ошибок

СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-15T16:42:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне завершился Тотальный диктант, в котором приняли участие более 230 тысяч человек. Сегодня член экспертного совета акции Владимир Пахомов рассказал о результатах испытания.

Наибольшие трудности вызвало слово "обаяние", которое многие спутали со словом "обоняние", сообщил Пахомов в интервью ТАСС. Следующей распространенной ошибкой стало слово "земля". Его большинство участников написало с большой буквы, хотя никаких оснований для этого не было. Обратная ситуация получилась со словосочетанием "Василисин муж", которое многие, не обращая внимание на имя собственное, написали с маленькой буквы.

Говоря о смешных ошибках, Пахомов отметил "корабельный дуб", который с легкой руки участников стал "карамельным". А развязка пьесы Горького "На дне" из "трагической" превратилась в "тропическую". Досталось и "Мертвым душам" Гоголя, героем которых стал не Плюшкин, а Клюшкин.

Напомним, акция "Тотальный диктант" проводится ежегодно с 2004 года. В этот раз его автором стал писатель Павел Басинский. Он подготовил четыре фрагмента текста. Первый на основе"Моцарта и Сальери", второй - "Мертвых душ", третий - "На дне". Четвертый текст был посвящен Льву Толстому.

ИСТОЧНИК KP.RU