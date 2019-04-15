2019-04-15T16:49:29+03:00
Экономика

Медведев распорядился о создании территорий опережающего развития в семи регионах

Общая сумма инвестиций составит примерно 35 млрд рублей
Александр ДЖУМАЕВ
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах страны. Подобные экономические зоны будут созданы в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях.

По словам Медведева, создание таких территорий является действенной мерой, чтобы вдохнуть новую жизнь в моногорода, которые в силу своей специфики нуждаются в пристальном внимании государства. "Этот инструмент эффективный, но важно, чтобы все-таки там резиденты не только создавались, но и реально инвестировали, чтобы там жизнь активная появилась, соответственно, бизнес развивался и рабочие места создавались", - приводит ТАСС слова премьера.

В новых ТОРах предполагается создание современных предприятий химической, пищевой и автомобильной промышленности, логистические комплексы, а также инфраструктура, "включая социальную". Как заявил заместитель председателя правительства Виталий Мутко, суммарный размер инвестиций составит порядка 35 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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