В России начнут тестировать дистанционные выборы

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-15T16:54:07+03:00

Систему опробуют в Москве в единый день для голосования 8 сентября

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В России процедуру голосования постепенно переведут в виртуальную плоскость. Первыми протестировать дистанционные выборы доверят москвичам в единый день для голосования, 8 сентября. Избиратели смогут отдать свои голоса за депутатов Госдумы и глав регионов.

В нижней палате парламента готовят законопроект «О создании в городе федерального значения Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах РФ». В ходе эксперимента иногородние жители, который будут находиться в столице, смогут принять участие в выборах в своем регионе, выразив свою волю на цифровом участке.

Изначально в Москве будет оборудовано 30 технологичных пунктов. В будущем планируется создать подобные точки в каждом регионе России, чтобы жители смогли голосовать, независимо от своего территориального нахождения.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно с 24 июля и не позднее 4 сентября подать заявление на портале «Госуслуги». После проверки человека включат в избирательный список на участке и вычеркнут по месту прописки.

— Дистанционное голосование можно вводить при условии полного доверия между гражданами и властью. В данном случае человек персонифицируется через личный кабинет и сама технология не гарантирует, что нельзя будет пошагово отследить избирателя, — прокомментировал газете «Известия» завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Олег Шабров.

ИСТОЧНИК KP.RU