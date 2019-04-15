2019-04-15T17:53:27+03:00
Политика

Советский военнослужащий Иванов обжаловал приговор литовского суда по «делу 13 января»

По словам адвоката, российский гражданин оспаривает обвинение в причастности к столкновениям у Вильнюсской телебашни 1991 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Вильнюс. Обстановка у телецентра в январе 1991 года. Фото Андрея Бабушкина /Фотохроника ТАССВильнюс. Обстановка у телецентра в январе 1991 года. Фото Андрея Бабушкина /Фотохроника ТАСС
Изменить размер текста:

Бывший советский военный Геннадий Иванов, приговоренный окружным судом Вильнюса к четырем годам лишения свободы по делу «делу 13 января», обжаловал приговор.

«Апелляция подана. Никаких прогнозов у нас нет. Да и какие прогнозы здесь могут быть? Будем ждать», - передает РИА Новости слова адвоката Иванова Юлии Жукене.

Напомним, что три года назад в Литве началось судебное разбирательство по делу о беспорядках у телебашни 13 января 1991 года. В конце марта этого года окружной суд Вильнюса осудил 67 граждан России, Беларуси и Украины на лишение свободы на срок от четырех до четырнадцати лет по данному делу. Большинство обвиняемых было осуждено заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдавать. По делу о январских событиях Иванова приговорили к четырем годам лишения свободы. По решению суда, бывший советский военнослужащий может находиться на свободе до окончательного вступления приговора в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США сохранят в Сирии часть своего военного контингента, чтобы не допустить роста влияния РФ и Ирана
Россия и Япония обсудили вопрос совместной экономической деятельности на южных Курилах
Помпео: США намерены убедить Россию, Китай и Кубу не поддерживать Мадуро
США могут выделить Венесуэле 10 млрд долларов в случае ухода Мадуро
Поклонники опасаются, что малыш Меган Маркл появится на свет в день рождения Гитлера
На Сахалине упростили процедуру получения свидетельства о рождении детей
Голикова: россияне впервые смогут получать паллиативную помощь на дому
Nissan отзывает около 700 000 кроссоверов X-Trail
Суд вынес приговор виновнику ДТП на Воробьевых горах
Посол РФ в США: Россия выступает за создание единой глобальной архитектуры безопасности
Роботы-пауки заменят людей на высотных работах
В России начнут тестировать дистанционные выборы
Медведев распорядился о создании территорий опережающего развития в семи регионах
Тотальный диктант не обошелся без смешных ошибок
Александр Кокорин рассказал, когда ждет освобождения
Кабмин не стал вводить в России обязательную видеофиксацию техосмотра
Прокуратура Германии предъявила обвинение по «дизельгейту» экс-главе Volkswagen