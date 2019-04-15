Советский военнослужащий Иванов обжаловал приговор литовского суда по «делу 13 января»

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-15T17:53:27+03:00

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Бывший советский военный Геннадий Иванов, приговоренный окружным судом Вильнюса к четырем годам лишения свободы по делу «делу 13 января», обжаловал приговор.

«Апелляция подана. Никаких прогнозов у нас нет. Да и какие прогнозы здесь могут быть? Будем ждать», - передает РИА Новости слова адвоката Иванова Юлии Жукене.

Напомним, что три года назад в Литве началось судебное разбирательство по делу о беспорядках у телебашни 13 января 1991 года. В конце марта этого года окружной суд Вильнюса осудил 67 граждан России, Беларуси и Украины на лишение свободы на срок от четырех до четырнадцати лет по данному делу. Большинство обвиняемых было осуждено заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдавать. По делу о январских событиях Иванова приговорили к четырем годам лишения свободы. По решению суда, бывший советский военнослужащий может находиться на свободе до окончательного вступления приговора в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU