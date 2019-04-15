Роботы-пауки заменят людей на высотных работах

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-15T17:10:54+03:00

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Роботы со временем смогут заменить человека при работе на опасных высотных участках. Специальную машину создали ученые из Казани. Она представляет собой систему тросов и «умный манипулятор», все это внешне напоминает подвесную камеру-паука. Такая машины сможет мыть, красить, выполнять сварочные работы и перетаскивать тяжелые грузы. Первый этап – конструкторский – уже завершен. Теперь предстоит совершенствовать IT-составляющую. Со временем машина сможет учитывать влияние внешних факторов, таких как ветер, дождь, снег.

- Внутри робота стоит двигатель, трос накручивается на лебедки по спирали, а концы подсоединены к мобильной платформе. Всего в устройстве четыре лебедки с энкодерами — датчиками, которые дают информацию об угле поворота. Благодаря этому устройству мы понимаем, какая длина кабеля высвобождается и с какой стороны, - объясняет устройство робота руководитель Центра технологий компонентов робототехники и мехатроники университета Иннополис Александр Климчик.

Управляться конструкция будет с земли при помощи компьютера или специальной панели. Кстати, аналогичные машины использует компания Boeing для транспортировки элементов фюзеляжа, но управляются они вручную. Российская разработка будет полностью автоматизирована, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU