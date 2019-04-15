2019-04-15T17:35:31+03:00
Авто

Nissan отзывает около 700 000 кроссоверов X-Trail

У машин наблюдается сбой системы экстренного торможения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Nissan отзывает почти 700 тысяч своих автомобилейNissan отзывает почти 700 тысяч своих автомобилей
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Японская корпорация Nissan сообщила об отзыве своих автомобилей. Речь идет о марке X-Trail. Всего же компания намерена отозвать для проверки и дальнейшего ремонта порядка 675 тысяч машин.

Причиной этого решения стали жалобы автовладельцев на срабатывание системы автоматического экстренного торможения при отсутствии каких-либо препятствий на дороге.

«Датчики Nissan легко одурачить, а радарные модули, поставляемые Bosch, имеют дефекты. В худшем случае это приводит к ложным срабатываниям, внезапным остановкам и, как следствие, наездам сзади», — отмечают владельцы X-Trail.

После этого специалисты компании обнаружили дефект в системе AEB у кроссоверов, которые были произведены в 2017 и 2018 годах. Речь идет об автомобилях, реализованных на территории США и Канады.

Компания обратилась к владельцам кроссоверов с просьбой посетить сервисные центры для проверки и обновления программного обеспечения, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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