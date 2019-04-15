Поклонники опасаются, что малыш Меган Маркл появится на свет в день рождения Гитлера

СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-15T17:51:06+03:00

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Герцогиня Сассекская вот-вот станет мамой. Точная дата родов держится в строжайшем секрете, а новости, которые поступают от королевской пары, одна запутаннее другой. То супруги решают, что роды пройдут в больнице Frimley Park в Суррее, которая расположена рядом с королевским поместьем Фрогмор-хаус. То выбор падает на госпиталь Святой Марии в Лондоне, где принимали роды у герцогини Кэтрин, принцессы Анны и принцессы Дианы. По последним данным Меган Маркл планирует рожать в своем поместье и мир не сразу узнает о появлении малыша на свет.

Так или иначе, поклонникам королевской семьи остается только ждать и гадать, когда же кроха появится на свет. Это произойдет в апреле и многие опасаются, что роды случатся 20 числа, то есть в день рождения Адольфа Гитлера. А вот если ребенок появится на свет 21 числа, то это очень порадует венценосную бабушку крохи, в этот день родилась королева Елизавета II, сообщает Пятый канал.

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У Меган Маркл могут начаться преждевременные роды

У герцогини уже было несколько ложных схваток. Кенсингтонский дворец держит руку на пульсе. Пресс-служба дворца ранее сообщила, что Меган находится на "ранней стадии родов". "Они думали, что начались роды, и уже были готовы ехать в больницу. Это было похоже на «американские горки»" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU