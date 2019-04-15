США могут выделить Венесуэле 10 млрд долларов в случае ухода Мадуро

СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-15T17:54:04+03:00

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США и их союзники рассматривают возможность выделения Венесуэле 10 млрд долларов в случае смены власти в этой стране. Об этом заявил глава министерства финансов США Стивен Мнучин.

В эфире телеканала Fox Business Мнучин заявил, что провел несколько встреч с союзниками США по этому вопросу, где обсудил подготовку "пакета мер по выделению финансирования в размере $10 млрд". "Нам будет, что предложить народу Венесуэлы, как только произойдут изменения в правительстве", - заявил он.

Министр финансов США также в очередной раз заявил о поддержке властями США лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Ранее глава Госдепа США Майкл Помпео в ходе выступления в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США по бюджету на 2020 год заявил, что для восстановления Венесуэлы потребуется от 10 до 50 млрд долларов США. По его словам, в этом случае средства будут поступать от США и от "еще 50 стран, поддерживающих Гуайдо".

ИСТОЧНИК KP.RU