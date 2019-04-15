2019-04-15T18:19:40+03:00
Политика

США сохранят в Сирии часть своего военного контингента, чтобы не допустить роста влияния РФ и Ирана

Об этом заявил и.о. замгоссекретаря по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд
Александр ДЖУМАЕВ
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Соединенные Штаты сохранят в Сирии часть своего воинского контингентаСоединенные Штаты сохранят в Сирии часть своего воинского контингентаФото: REUTERS
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Соединенные Штаты сохранят в Сирии часть своего воинского контингента, чтобы не допустить рост влияния России, Ирана и сторонников сирийского президента Башара Асада. Об этом заявил и.о. замгоссекретаря по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.

"Как сказал президент США, следует гарантировать, что те, кто с нами сотрудничали, умирали за нас в борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), не подвержены опасности. Также надо гарантировать, что на северо-востоке Сирии не образуется вакуум, который будет заполнен войсками России, Ирана и сирийского режима", - приводит "Интерфакс" слова Саттерфилда, сказанные им в ходе телефонного брифинга.

Саттерфилд также отметил, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что США не будут выводить весь свой контингент из Сирии.

О выводе войск США из Сирии Дональд Трамп объявил в декабре прошлого года. В январе этого года госсекретарь США Майкл Помпео заявил о начале выполнения указа американского президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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