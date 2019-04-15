Россия и Япония обсудили вопрос совместной экономической деятельности на южных Курилах

СЕГОДНЯ 18:19 2019-04-15T18:19:09+03:00

В японском МИД сообщили, что понимание Москвы и Токио «по поводу позиции друг друга продвинулось вперед»

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В понедельник, 15 апреля, в Токио состоялись переговоры японской и российской делегации, возглавляемых заместителем департамента Европы Хидэки Уяма, и заместителем директора консульского департамента Наиль Латыповым, соответственно. Стороны обсудили вопрос совместной экономической деятельности на южных Курильских островах.

По итогам встречи представитель японского МИД сообщил журналистам, что не может «раскрыть подробности, но понимание обеих сторон по поводу позиции друг друга продвинулось вперед».

Как сообщает агентство Kyodo, в ходе переговоров делегации затронули тему того, как обеспечить посещение японскими гражданами южных Курил, не ущемляя позиции ни одной из стран.

Ранее, 4 апреля, название Южных Курил в учебниках для японских школьников «исконными территориями Японии» в Министерстве иностранных дел России назвали еще одним шагом официального Токио, который нацелен на пропаганду своей позиции по проблеме мирного договора.

ИСТОЧНИК KP.RU