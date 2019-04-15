2019-04-15T18:19:09+03:00
Политика

Россия и Япония обсудили вопрос совместной экономической деятельности на южных Курилах

В японском МИД сообщили, что понимание Москвы и Токио «по поводу позиции друг друга продвинулось вперед»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россия и Япония обсудили вопрос экономической деятельности на южных КурилахРоссия и Япония обсудили вопрос экономической деятельности на южных КурилахФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 апреля, в Токио состоялись переговоры японской и российской делегации, возглавляемых заместителем департамента Европы Хидэки Уяма, и заместителем директора консульского департамента Наиль Латыповым, соответственно. Стороны обсудили вопрос совместной экономической деятельности на южных Курильских островах.

По итогам встречи представитель японского МИД сообщил журналистам, что не может «раскрыть подробности, но понимание обеих сторон по поводу позиции друг друга продвинулось вперед».

Как сообщает агентство Kyodo, в ходе переговоров делегации затронули тему того, как обеспечить посещение японскими гражданами южных Курил, не ущемляя позиции ни одной из стран.

Ранее, 4 апреля, название Южных Курил в учебниках для японских школьников «исконными территориями Японии» в Министерстве иностранных дел России назвали еще одним шагом официального Токио, который нацелен на пропаганду своей позиции по проблеме мирного договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев сообщил об обновлении системы льготного обеспечения лекарствами
Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Зеленского
Зеленский не собирается идти на дебаты с Порошенко в понедельник на ICTV
У историков новый попечитель: Владимир Мединский предложил Сергею Иванову возглавить совет попечителей РВИО
США сохранят в Сирии часть своего военного контингента, чтобы не допустить роста влияния РФ и Ирана
Помпео: США намерены убедить Россию, Китай и Кубу не поддерживать Мадуро
США могут выделить Венесуэле 10 млрд долларов в случае ухода Мадуро
Советский военнослужащий Иванов обжаловал приговор литовского суда по «делу 13 января»
Поклонники опасаются, что малыш Меган Маркл появится на свет в день рождения Гитлера
На Сахалине упростили процедуру получения свидетельства о рождении детей
Голикова: россияне впервые смогут получать паллиативную помощь на дому
Nissan отзывает около 700 000 кроссоверов X-Trail
Суд вынес приговор виновнику ДТП на Воробьевых горах
Посол РФ в США: Россия выступает за создание единой глобальной архитектуры безопасности
Роботы-пауки заменят людей на высотных работах
В России начнут тестировать дистанционные выборы
Медведев распорядился о создании территорий опережающего развития в семи регионах
Тотальный диктант не обошелся без смешных ошибок
Александр Кокорин рассказал, когда ждет освобождения
Кабмин не стал вводить в России обязательную видеофиксацию техосмотра
Прокуратура Германии предъявила обвинение по «дизельгейту» экс-главе Volkswagen