2019-04-15T18:41:34+03:00
Общество

У историков новый попечитель: Владимир Мединский предложил Сергею Иванову возглавить совет попечителей РВИО

За кандидатуру проголосовали единогласно
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Сергей Иванов.Сергей Иванов.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

За кандидатуру спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта проголосовали единогласно.

Сам Сергей Борисович заявил, что "постоянно приходится заниматься тем, что историю пытаются переквалифицировать, особенно сейчас, когда приближается 75-я годовщина освобождения народов Восточной Европы от фашизма, а также 80-летие начала Второй мировой войны".

И подтвердил, что РВИО продолжит работу по увековечиванию памяти павших и по созданию музейных экспозиций, посвященных отечественной истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев сообщил об обновлении системы льготного обеспечения лекарствами
Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Зеленского
Зеленский не собирается идти на дебаты с Порошенко в понедельник на ICTV
США сохранят в Сирии часть своего военного контингента, чтобы не допустить роста влияния РФ и Ирана
Россия и Япония обсудили вопрос совместной экономической деятельности на южных Курилах
Помпео: США намерены убедить Россию, Китай и Кубу не поддерживать Мадуро
США могут выделить Венесуэле 10 млрд долларов в случае ухода Мадуро
Советский военнослужащий Иванов обжаловал приговор литовского суда по «делу 13 января»
Поклонники опасаются, что малыш Меган Маркл появится на свет в день рождения Гитлера
На Сахалине упростили процедуру получения свидетельства о рождении детей
Голикова: россияне впервые смогут получать паллиативную помощь на дому
Nissan отзывает около 700 000 кроссоверов X-Trail
Суд вынес приговор виновнику ДТП на Воробьевых горах
Посол РФ в США: Россия выступает за создание единой глобальной архитектуры безопасности
Роботы-пауки заменят людей на высотных работах
В России начнут тестировать дистанционные выборы
Медведев распорядился о создании территорий опережающего развития в семи регионах
Тотальный диктант не обошелся без смешных ошибок
Александр Кокорин рассказал, когда ждет освобождения
Кабмин не стал вводить в России обязательную видеофиксацию техосмотра
Прокуратура Германии предъявила обвинение по «дизельгейту» экс-главе Volkswagen