У историков новый попечитель: Владимир Мединский предложил Сергею Иванову возглавить совет попечителей РВИО

СЕГОДНЯ 18:41 2019-04-15T18:41:34+03:00

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За кандидатуру спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта проголосовали единогласно.

Сам Сергей Борисович заявил, что "постоянно приходится заниматься тем, что историю пытаются переквалифицировать, особенно сейчас, когда приближается 75-я годовщина освобождения народов Восточной Европы от фашизма, а также 80-летие начала Второй мировой войны".

И подтвердил, что РВИО продолжит работу по увековечиванию памяти павших и по созданию музейных экспозиций, посвященных отечественной истории.

ИСТОЧНИК KP.RU