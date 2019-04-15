У историков новый попечитель: Владимир Мединский предложил Сергею Иванову возглавить совет попечителей РВИО
За кандидатуру проголосовали единогласно
Сергей Иванов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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За кандидатуру спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта проголосовали единогласно.
Сам Сергей Борисович заявил, что "постоянно приходится заниматься тем, что историю пытаются переквалифицировать, особенно сейчас, когда приближается 75-я годовщина освобождения народов Восточной Европы от фашизма, а также 80-летие начала Второй мировой войны".
И подтвердил, что РВИО продолжит работу по увековечиванию памяти павших и по созданию музейных экспозиций, посвященных отечественной истории.
ИСТОЧНИК KP.RU