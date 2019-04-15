2019-04-15T18:59:07+03:00
В мире

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Зеленского

Кандидата в президенты заподозрили в растрате государственных средств
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против кандидата в президенты страны Владимира Зеленского по факту растраты государственных средств. Об этом заявил глава общественной организации "Украинская самозащита" Александр Дудка.

"Мы обратились в суд и получили решение, которое сейчас передано в НАБУ. Этим постановлением следственный судья Соломенского райсуда постановил внести данные в Единый реестр досудебных расследований по факту растраты государственных средств", - приводит агентство "Укринформ" слова общественного деятеля.

По словам Дудки, Зеленский получил от Государственного агентства по вопросам кино средства на съемки фильма "Я, ты, он, она". Согласно украинским законам, данная лента должна была быть снята на украинском или крымско-татарском языках, однако ее сделали полностью русскоязычной. Глава организации "Украинская самозащита" отметил, что это может быть классифицировано как растрата бюджетных средств.

По итогам первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов. Соперником Зеленского по второму туру стал действующий глава государства Петр Порошенко, которого в первом туре поддержали 15,95% избирателей

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минюст США планирует опубликовать доклад Мюллера 18 апреля
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях
МИД РФ: Помпео перепутал свою нынешнюю должность
В Оренбургской области в лесу сельчане нашли крокодила
Власти Канады ввели новые санкции против Венесуэлы
Медведев сообщил об обновлении системы льготного обеспечения лекарствами
Зеленский не собирается идти на дебаты с Порошенко в понедельник на ICTV
У историков новый попечитель: Владимир Мединский предложил Сергею Иванову возглавить совет попечителей РВИО
США сохранят в Сирии часть своего военного контингента, чтобы не допустить роста влияния РФ и Ирана
Россия и Япония обсудили вопрос совместной экономической деятельности на южных Курилах
Помпео: США намерены убедить Россию, Китай и Кубу не поддерживать Мадуро
США могут выделить Венесуэле 10 млрд долларов в случае ухода Мадуро
Советский военнослужащий Иванов обжаловал приговор литовского суда по «делу 13 января»
Поклонники опасаются, что малыш Меган Маркл появится на свет в день рождения Гитлера
На Сахалине упростили процедуру получения свидетельства о рождении детей
Голикова: россияне впервые смогут получать паллиативную помощь на дому
Nissan отзывает около 700 000 кроссоверов X-Trail
Суд вынес приговор виновнику ДТП на Воробьевых горах
Посол РФ в США: Россия выступает за создание единой глобальной архитектуры безопасности
Роботы-пауки заменят людей на высотных работах
В России начнут тестировать дистанционные выборы
Медведев распорядился о создании территорий опережающего развития в семи регионах
Тотальный диктант не обошелся без смешных ошибок
Александр Кокорин рассказал, когда ждет освобождения
Кабмин не стал вводить в России обязательную видеофиксацию техосмотра
Прокуратура Германии предъявила обвинение по «дизельгейту» экс-главе Volkswagen