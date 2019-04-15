Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Зеленского

СЕГОДНЯ 18:59 2019-04-15T18:59:07+03:00

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Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против кандидата в президенты страны Владимира Зеленского по факту растраты государственных средств. Об этом заявил глава общественной организации "Украинская самозащита" Александр Дудка.

"Мы обратились в суд и получили решение, которое сейчас передано в НАБУ. Этим постановлением следственный судья Соломенского райсуда постановил внести данные в Единый реестр досудебных расследований по факту растраты государственных средств", - приводит агентство "Укринформ" слова общественного деятеля.

По словам Дудки, Зеленский получил от Государственного агентства по вопросам кино средства на съемки фильма "Я, ты, он, она". Согласно украинским законам, данная лента должна была быть снята на украинском или крымско-татарском языках, однако ее сделали полностью русскоязычной. Глава организации "Украинская самозащита" отметил, что это может быть классифицировано как растрата бюджетных средств.

По итогам первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов. Соперником Зеленского по второму туру стал действующий глава государства Петр Порошенко, которого в первом туре поддержали 15,95% избирателей

ИСТОЧНИК KP.RU