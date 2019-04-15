В Оренбургской области в лесу сельчане нашли крокодила

СЕГОДНЯ 19:09 2019-04-15T19:09:37+03:00

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Необычное для Оренбуржья животное обнаружили жители села Павло-Антоновка Тоцкого района в одной из лесопосадок. Рептилию решили не трогать и об экзотической находке немедленно сообщили в дежурную часть ОМВД России по Тоцкому району.

На место вскоре прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили в указанном месте мертвого крокодила.

К слову, в село Тоцкое совсем недавно приезжал цирк. Повсюду были развешаны красочные рекламные плакаты, на которых в том числе был изображен крокодил. Однако местные жители вспоминают, что в представлении рептилия не участвовала. Возможно, животному удалось каким-то образом сбежать из своей клетки. Однако выжить в суровых климатических условиях у него, к сожалению, не получилось.

Теперь в случившемся разбирается полиция. Как сообщили в УМВД России по Оренбургской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU