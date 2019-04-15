МИД РФ: Помпео перепутал свою нынешнюю должность

СЕГОДНЯ 19:13 2019-04-15T19:13:14+03:00

В Министерстве иностранных дел России указали на то, что госсекретарь США не выполняет задачи дипломата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел России указали на то, что госсекретарь США не выполняет задачи дипломата

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Госсекретаря США Майкл Помпео перепутал задачи дипломата, «сжигая мосты» между сторонами и не желая искать консенсус для решения проблем переговорным путем. Соответствующим образом в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали высказывания американского политика, который говорил о якобы вмешательстве России во внутренние дела Венесуэлы.

«Резкая, недружественная, даже агрессивная тональность этих заявлений создает впечатление, что господин Помпео перепутал свою нынешнюю должность, поскольку задача дипломата, которым он на данный момент вроде бы является, заключается не в том, чтобы сжигать мосты, а в поиске широкого международного консенсуса для решения любых проблем переговорным путем», - передают слова российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Ранее, Помпео сообщил о том, что Вашингтон работает над тем, чтобы убедить Россию, Китай и Кубу прекратить поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поскольку такие действия несут «поистине трагичные» последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU