Россияне избавятся от обычных SIM-карт
Провайдеры "Ростелеком" и "Tele2" успешно протестировали новую виртуальную SIM-карту. Работать такая технология будет следующим образом: на этапе сборки в смартфон вставляется специальная микросхема, которая позволит абоненту подключиться к сети.
"Умная" SIM-карта избавит пользователей от необходимости ходить в салон своего сотового оператора и вставлять в телефон обычную симку. Однако пока внедрение этой технологии в России невозможно, так как она еще не узаконена, пишет ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что законодательная база для внедрения виртуальных SIM-карт будет готова уже к концу 2019 года. Тем более, что существенных изменений вносить не потребуется. Ведь eSim выполняет ту же функцию идентификации пользователей, что и обычная Sim-карта.
ИСТОЧНИК KP.RU