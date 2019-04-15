Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса заподозрили в бегстве из страны

СЕГОДНЯ 20:26 2019-04-15T20:26:41+03:00

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Украинский журналист Василий Крутчак сообщил о бегстве главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса из страны. Об этом Крутчак написал в своем Facebook.

Как заявил Крутчак украинскому изданию "Вести", Матиос покинул страну из-за конфликта с президентом Украины Петром Порошенко по делу "Укроборонпрома". Журналист заявил, что Матиос причастен к обнародованию информации о хищениях в оборонной сфере, в которых замешаны сторонники Порошенко Олег и Игорь Гладковские.

"Но есть еще видео с сыном президента, которое находилось на смартфоне", - добавил Крутчак, не прокомментировав при этом содержание ролика. При этом журналист подчеркнул, что Игорь Коломойский или Владимир Зеленский не будут преследовать Матиоса в случае прихода последнего к власти, так как "они предателей не покупают".

"И встает вопрос: кто из тех, что остались из военной прокуратуры, будет отвечать за десятки сфальсифицированных доказательств и протоколов, и кто первым пойдет на сделку со следствием и расскажет, как совершались преступления под личным давлением руководства военной прокуратуры", - заключил Крутчак.

В Главной военной прокуратуре Украины, в свою очередь, заявление Крутчака опровергли. Как сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на сотрудника прокуратуры, Матиос в день опубликования заявления находился в здании прокуратуры.

Скандал, связанный с крупными хищениями в оборонно-промышленном комплексе, разгорелся на Украине в начале этого года. По некоторым данным, семья Гладковских и их партнеры продавали оборонным предприятиям Украины запчасти для военной техники по завышенным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU