2019-04-15T20:58:47+03:00
Общество

Колокольцев инспектирует курортный Ставропольский край

Министр проверил, как в местном отделе по вопросам миграции движется электронная очередь
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир Колокольцев.Владимир Колокольцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр МВД России Владимир Колокольцев открыл оперативное совещание в главке полиции по Ставропольскому краю, где определил подчиненным приоритеты в организации оперативно-служебной деятельности на ближайшие месяцы.

- В преддверии курортного сезона министр акцентировал внимание на профилактике преступности в туристических центрах и необходимости создания условий для безопасного отдыха граждан, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Затем министр проинспектировал Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, а затем направился в лечебный корпус госпиталя Медико-санитарной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю, введенный в эксплуатацию больше года назад. Владимир Колокольцев осмотрел несколько отделений, пообщался с медицинским персоналом, навестил проходящих лечение сотрудников органов внутренних дел и пожелал им скорейшего выздоровления.

Колокольцеву также продемонстрировали работу современной системы электронной очереди и комплекса для выдачи паспортов.

Глава ведомства указал подчиненным на необходимость неукоснительного соблюдения сроков предоставления государственных услуг и временных нормативов по обслуживанию населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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