Колокольцев инспектирует курортный Ставропольский край
Министр МВД России Владимир Колокольцев открыл оперативное совещание в главке полиции по Ставропольскому краю, где определил подчиненным приоритеты в организации оперативно-служебной деятельности на ближайшие месяцы.
- В преддверии курортного сезона министр акцентировал внимание на профилактике преступности в туристических центрах и необходимости создания условий для безопасного отдыха граждан, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Затем министр проинспектировал Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, а затем направился в лечебный корпус госпиталя Медико-санитарной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю, введенный в эксплуатацию больше года назад. Владимир Колокольцев осмотрел несколько отделений, пообщался с медицинским персоналом, навестил проходящих лечение сотрудников органов внутренних дел и пожелал им скорейшего выздоровления.
Колокольцеву также продемонстрировали работу современной системы электронной очереди и комплекса для выдачи паспортов.
Глава ведомства указал подчиненным на необходимость неукоснительного соблюдения сроков предоставления государственных услуг и временных нормативов по обслуживанию населения.
ИСТОЧНИК KP.RU