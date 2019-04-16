В штабе Зеленского заявили, что не признают референдум в Крыму

СЕГОДНЯ 00:21 2019-04-16T00:21:02+03:00

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В предвыборном штабе примерившего на себя роль главы государства в сериале «Слуга народа» Владимира Зеленского заявили, что не признают референдум о воссоединении Крыма с Россией.

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», - цитирует заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины РИА Новости.

В штабе Зеленского также заявили, что переговоры о «размене Крыма на мир в Донбассе» невозможны «ни при каких обстоятельствах», подчеркнув, что «вопрос независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не может быть предметом каких-либо международных переговоров и договоренностей».

Кроме того, в заявлении представителей шоумена говорится, что возможность «военного решения конфликта с Россией» исключена, подчеркнув, что если Зеленский победит на выборах президента, ему придется вести переговоры с российской стороной, «но это должно происходить при участии западных партнеров».

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU