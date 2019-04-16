2019-04-16T01:07:27+03:00
Политика

Пушков: Для России и крымчан не имеет значения, признают ли в штабе Зеленского референдум в Крыму

Российский сенатор убежден, что кандидат в президенты Украины не мог занять другую позицию, это «политический ритуал»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Владимир Зеленский в первом туре выборов обошел действующего президента УкраиныВладимир Зеленский в первом туре выборов обошел действующего президента УкраиныФото: REUTERS
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Ни для России, ни для крымчан не имеет ни какого значения, признают или не признают в предвыборном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского итоги прошедшего в 2014 году в Крыму референдума, но претендент на главный государственный пост в Незалежной и не мог занять другую позицию.

Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление представителей шоумена о непризнании крымского референдума.

«Признают или не признают в штабе Зеленского референдум в Крыму, не имеет значения. Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене», - написал Пушков на своей странице в Twitter.

« Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют», - добавил он.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

Как писал сайт kp.ru, во втором туре президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать почти 50% граждан, а за действующего главу государства Петра Порошенко – менее 20%. Второй тур пройдет 21 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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