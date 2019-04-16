2019-04-16T02:30:34+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко зря ждал Зеленского в студии ICTV

Президент Украины призвал своего соперника на выборах приезжать, «не бояться», но шоумен так и не появился
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ранее Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе 19 апреляРанее Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе 19 апреляФото: REUTERS
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Несмотря на то, что представители кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» заранее предупредили, что Владимир Зеленский не собирается в понедельник, 15 апреля, дебатировать с действующим лидером Незалежной на телеканале ICTV, Петр Порошенко его ждал.

«Я надеялся, что тут будет Зеленский. Владимир Александрович, у вас есть 40 минут (до окончания передачи), я приглашаю вас. Приезжайте, не бойтесь, выступите», - сказал глава государства, обращаясь к своему неуловимому оппоненту.

Порошенко также заявил, что присутствие советника лидера первого тура, бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка, его не устраивает.

«Меня не интересует позиция штаба кандидата в президенты. Мы выбираем не штаб, не советников, мы выбираем президента, президента с чрезвычайно важными полномочиями и функциями», - пояснил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что Порошенко в воскресенье, 14 апреля, прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве для дискуссии со своим оппонентом. Но, так как Зеленский на стадионе не появился, президент Украины пригласил его 15 апреля в эфир украинского телеканала ICTV, чтобы провести дебаты в эфире программы «Свобода слова».

Стоит отметить, что представители шоумена неоднократно напоминали: Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на киевском стадионе 19 апреля, а не в какой-нибудь другой день или где-нибудь в другом месте.

Порошенко спел «Ти ж мене підманула».

ИСТОЧНИК KP.RU

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