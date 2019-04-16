Порошенко зря ждал Зеленского в студии ICTV
Несмотря на то, что представители кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» заранее предупредили, что Владимир Зеленский не собирается в понедельник, 15 апреля, дебатировать с действующим лидером Незалежной на телеканале ICTV, Петр Порошенко его ждал.
«Я надеялся, что тут будет Зеленский. Владимир Александрович, у вас есть 40 минут (до окончания передачи), я приглашаю вас. Приезжайте, не бойтесь, выступите», - сказал глава государства, обращаясь к своему неуловимому оппоненту.
Порошенко также заявил, что присутствие советника лидера первого тура, бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка, его не устраивает.
«Меня не интересует позиция штаба кандидата в президенты. Мы выбираем не штаб, не советников, мы выбираем президента, президента с чрезвычайно важными полномочиями и функциями», - пояснил он.
Ранее сайт kp.ru писал, что Порошенко в воскресенье, 14 апреля, прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве для дискуссии со своим оппонентом. Но, так как Зеленский на стадионе не появился, президент Украины пригласил его 15 апреля в эфир украинского телеканала ICTV, чтобы провести дебаты в эфире программы «Свобода слова».
Стоит отметить, что представители шоумена неоднократно напоминали: Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на киевском стадионе 19 апреля, а не в какой-нибудь другой день или где-нибудь в другом месте.
Порошенко спел «Ти ж мене підманула».
ИСТОЧНИК KP.RU