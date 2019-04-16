Верка Сердючка поедет на «Евровидение – 2019» в качестве гостя

СЕГОДНЯ 04:06 2019-04-16T04:31:33+03:00

Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, более известный зрителям как Верка Сердючка Фото: Евгения ГУСЕВА

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В ночь на вторник, 16 апреля, стало известно, что украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе звезды-проводницы Верки Сердючки, выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019» в качестве гостя.

«Кончита Вурст споет Heroes Монса, Монс исполнит попурри с песней Элени Фурейры, Элени споет песню Верки Сердючки 2007 года, а Верка споет песню Нетты Toy», - сообщили организаторы «Евровидения» в Instagram.

В феврале Андрей Данилко заявил, что он готов представить Незалежную в Израиле, отметив, что конкурс вышел за рамки музыкального, и украинские исполнители не хотят участвовать в «Евровидении» из-за вспыхнувшего вокруг него скандала.

«Политика опять вмешивается в этот конкурс, мне обидно», - сказал тогда актер и продюсер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этом году «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Нашу страну на конкурсе будет представлять Сергей Лазарев, он выступит с композицией под названием Scream, в переводе на русский – «Крик». Слова написала шведский сонграйтер Шэрон Вон, музыку – Димитрос Контопулос, а продюсером песни стал Филипп Киркоров.

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Наконец стало известно, с какой песней выступит Сергей Лазарев на Евровидении 2019. Как утверждают авторы, композиция рождена страхами, которые мы носим в душе (подробности).

v_serduchka Верке Сердючке обидно, что политика опять вмешивается в Евровидение

ИСТОЧНИК KP.RU