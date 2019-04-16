Минобороны Турции: Покупка С-400 у России не повлияет на обязательства Анкары перед НАТО

СЕГОДНЯ 04:41 2019-04-16T05:04:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Покупка российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не изменит обязательств Турции перед НАТО, заявил на конференции в вашингтонском Американо-турецком совете глава Минобороны страны Хулуси Акар.

«Никаких изменений в обязательствах Турции перед НАТО не произойдет. Покупка С-400 Турцией является национальным решением», - сказал министр национальной обороны Турции.

Он отметил, что его стране приходится противостоять «серьезной воздушной угрозе», а «отвечающих нашим запросам предложений» от союзников в Анкаре не получили.

«Предложение С-400 отвечало нашим потребностям относительно совместного производства, технологий и цены», - пояснил турецкий генерал.

Хулуси Акар также прокомментировал недавнее заявление вице-президента США Майкла Пенса, который предложил Анкаре выбирать между партнерством с НАТО и покупкой ЗРК у России.

«Угрозы, ультиматумы, установление крайних сроков отнюдь не помогают. Кроме того, это не соответствует духу Альянса», - приводит его слова агентство Anadolu.

Напомним, в конце 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В частности, – отменой поставок истребителей F-35.

А на днях глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может заключить с Москвой еще одну сделку по поставкам ракетных систем С-400.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU