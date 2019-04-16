20 регионов России перешли на цифровое телевидение без особых проблем

СЕГОДНЯ 05:36 2019-04-16T05:50:12+03:00

С 15 апреля 20 регионов России переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Замглавы Минкомсвязи отметил, что ажиотажного спроса на приставки или новые телевизоры не отмечено

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Накануне, 15 апреля, два десятка регионов России «в штатном режиме» и без особых проблем перешли на цифровой формат телевизионного вещания, сообщил журналистам в понедельник заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

«В целом отключение аналогового вещания в 20 субъектах РФ второй очереди прошло в штатном режиме. Ни в одном из регионов не было замечено ажиотажного спроса на цифровые приставки и телевизоры или нехватки в торговых сетях и на рынках требуемого оборудования», - сказал он.

Замминистра добавил, что «не было неоправданного повышения цен» ведомство тоже нигде не зафиксировало.

Волин напомнил, что работают горячие линии, разобраться с подключением приставок людям помогают около 1,4 тысячи операторов-консультантов, причем в некоторых регионах они перешли на круглосуточный режим работы, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, большинство современных моделей телевизоров (выпущенных после 2012 года) переключатся на прием нового сигнала автоматически, для остальных же нужна специальная приставка.

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На аналоговых частотах еще неделю будут показывать 12-минутный видеоролик, который ответит на основные вопросы телезрителей: как выбрать, подключить и настроить приставку, как установить антенну.

Россия переходит на цифровое вещание.

ИСТОЧНИК KP.RU