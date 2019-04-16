2019-04-16T07:43:31+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 16 апреля 2019 года: температура поднимется до +13

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 16 апреля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Осадков не ожидаетсяОсадков не ожидаетсяФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 16 апреля 2019 года будет переменно облачной и достаточно теплой. Температура воздуха прогреется до 11..13 градусов. При этом никаких осадков не ожидается.

Ветер с потоками северного и северо-восточного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление остается повышенным - 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью же, согласно данным Гидрометцентра России, столбики термометров опустятся до 1..3 градусов. Дождя также не будет.

Сайт kp.ru писал о том, что заметное потепление придет в российскую столицу только с 18 апреля по 21. Где-то со среды столбики термометров начнут достигать отметки в 15-18 градусов. Слабые минусовые температуры в темное время суток все еще возможны, но, в основном, лишь по области. Осадков на неделе почти не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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