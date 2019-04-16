Погода в Москве на 16 апреля 2019 года: температура поднимется до +13
Погода в Москве на 16 апреля 2019 года будет переменно облачной и достаточно теплой. Температура воздуха прогреется до 11..13 градусов. При этом никаких осадков не ожидается.
Ветер с потоками северного и северо-восточного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление остается повышенным - 757 миллиметров ртутного столба.
Ночью же, согласно данным Гидрометцентра России, столбики термометров опустятся до 1..3 градусов. Дождя также не будет.
Сайт kp.ru писал о том, что заметное потепление придет в российскую столицу только с 18 апреля по 21. Где-то со среды столбики термометров начнут достигать отметки в 15-18 градусов. Слабые минусовые температуры в темное время суток все еще возможны, но, в основном, лишь по области. Осадков на неделе почти не предвидится.
ИСТОЧНИК KP.RU
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