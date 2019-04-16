В России протестируют платные перекрестки

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-16T08:03:06+03:00

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В России могут появиться платные перекрестки, что, по задумке авторов проекта, позволит решить проблему с пробками. В Национальной технологической инициативе "Автонет" считают, что материальная составляющая вынудит автомобилистов более тщательно планировать маршруты своих поездок.

Первые платные перекрестки будут протестированы в 2020 году в одном из городов страны. Эксперимент проведут в рамках проекта "Умный город". Местом проведения, скорее всего, станет Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск. Плату за проезд перекрестка будут снимать лишь в определенные часы.

"Люди начнут планировать свои поездки и часть водителей – приблизительно 10%, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробки", - цитирует РИА Новости представителя "Автонета".

Ожидается, что уменьшение трафика в определенные часы на 10-20% позволит спокойно проехать данный участок водителям, решившим заплатить за проезд ради экономии времени.

В своих выводах "Автонет" опирается на аналогичный эксперимент с перекрестками, проведенный в Стокгольме в 2006 году. Тогда контрольные точки с радарами и камерами автоматически списывали деньги с банковских счетов водителей, пересекших платный участок дороги. В результате число пробок сократилось на 22%, количество аварий - на 10%, а содержание углекислого газа уменьшилось на 14%.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в России заговорили также о проекта "АвтоДата". Данная платформа позволит объединить данные о транспорте на дорогах, водителях и их взаимодействии с инфраструктурой города.

ИСТОЧНИК KP.RU