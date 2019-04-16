2019-04-16T08:28:23+03:00
Общество

«Хеллбой» возглавил рейтинг российского проката

По итогам уикенда в ТОП-10 попали два российских боевика «Балканский рубеж» и «Домовой» [видео]
Елена АКИМОВА
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"Хеллбой" возглавил российский прокат по итогам уикенда"Хеллбой" возглавил российский прокат по итогам уикендаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По итогам прошедших выходных «Хеллбой» возглавил российский прокат. Сумма сборов картины составила 144 миллиона рублей. Пусть с небольшим отрывом, но это первое место. Вторая строчка досталась картине «Шазам» - 127 млн рублей по итогам уикенда и общий бюджет проката уже приблизился к 526 млн рублей. На третьей позиции «Кладбище домашних животных» по Стивену Кингу. Почти 80 млн за этот уикенд и всего 314 млн за две недели, что фильм находится в прокате.

На четвертом месте российское фэнтези «Домовой» с кассой около 60 млн., аудиторию пришлось делить с голливудскими конкурентами — «Шазам!» и «Дамбо».

Последний расположился на пятой строчке. Картина Тима Бертона за четыре недели получила от российских зрителей 438 млн., за выходные сумма сборов составила 43 млн.

В Десятку лидеров вошел российский боевик с Гошей Куценко «Балканский рубеж». Общая сумма сборов - 300 млн, за уикенд – 8,5 млн. Это десятая строчка рейтинга, сообщает газета «Известия».

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Кто такой Хеллбой - объяснять, наверное, не надо. Вы, может, и не читали комиксы Майка Миньолы, но наверняка видели фильм Гильермо Дель Торо, вышедший в 2004 году: за истекшие 15 лет его показали по разным российским телеканалом не менее сотни раз. На всякий случай: это черт, перешедший на службу добра (подробнее).

Хеллбой Русский трейлер 2 (2019).Второй русский дублированный трейлер фильма Хеллбой 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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