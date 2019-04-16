«Хеллбой» возглавил рейтинг российского проката

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-16T08:28:23+03:00

По итогам уикенда в ТОП-10 попали два российских боевика «Балканский рубеж» и «Домовой» [видео]

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По итогам прошедших выходных «Хеллбой» возглавил российский прокат. Сумма сборов картины составила 144 миллиона рублей. Пусть с небольшим отрывом, но это первое место. Вторая строчка досталась картине «Шазам» - 127 млн рублей по итогам уикенда и общий бюджет проката уже приблизился к 526 млн рублей. На третьей позиции «Кладбище домашних животных» по Стивену Кингу. Почти 80 млн за этот уикенд и всего 314 млн за две недели, что фильм находится в прокате.

На четвертом месте российское фэнтези «Домовой» с кассой около 60 млн., аудиторию пришлось делить с голливудскими конкурентами — «Шазам!» и «Дамбо».

Последний расположился на пятой строчке. Картина Тима Бертона за четыре недели получила от российских зрителей 438 млн., за выходные сумма сборов составила 43 млн.

В Десятку лидеров вошел российский боевик с Гошей Куценко «Балканский рубеж». Общая сумма сборов - 300 млн, за уикенд – 8,5 млн. Это десятая строчка рейтинга, сообщает газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU