2019-04-16T08:45:14+03:00
Происшествия

Трое моряков с задержанного в Пусане судна "Палладий" вернулись в Россию

Страховые гарантии позволили мужчинам купить билеты до Владивостока и получить зарплату за последние четыре месяца
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в РоссиюМоряки с задержанного в Пусане судна вернулись в РоссиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского танкера "Палладий" смогли вернуться на родину, благодаря страховой компании. Об этом сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Согласно его данным, на борту судна находились два страховых свидетельства финансовой гарантии, которые и позволили повару, боцману и донкерману приобрести билеты до Владивостока, а также получить задержанную за четыре месяца зарплату.

"На Дальнем Востоке России это первый случай репатриации моряков за счет страховой компании и выплаты долга по заработной плате с момента принятия поправок к Сводной Конвенции 2006 года", - подчеркнул Суханов.

Он пояснил, что судовладельцев только в 2017 году обязали иметь на каждом судне по два страховых свидетельства. Первое подтверждает денежное покрытие невыплаченной зарплаты за четыре месяца и расходов по репатриации, второе - выплату компенсации в результате длительной нетрудоспособности или смерти, передает ТАСС.

"Палладий" же находился в порту Пусана еще с августа 2018-го. Власти Южной Кореи задержали судно за долги судоходной компании "Дальтранс". В начале сентября моряки попытались прорваться в Японское море, но были возвращены обратно в ходе спецоперации.

Сайт kp.ru писал о том, что всех участников побега обвинили по ряду статей, а после приговорили пятерых из них, включая судовладельца и капитана, к реальным тюремным срокам. Один моряк отделался "условкой".

Консул РФ в Пусане Роман Быков о приговоре морякам "Палладия" и судьбе экипажа судна Seagrand.

ИСТОЧНИК KP.RU

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