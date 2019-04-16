Москвичи несут цветы к посольству Франции после пожара в Нотр-Даме
На пороге посольства Франции на Большой Якиманке в Москве появились первые цветы. Люди несут к зданию диппредставительства красные гвоздики, чтобы выразить свое сожаление и поддержку в связи с трагедией.
Сайт kp.ru писал о том, что вечером в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся знаменитый Нотр-Дам-де-Пари. Открытое горение не удавалось потушить на протяжении девяти часов, и сейчас отдельные участки конструкции все еще тлеют.
Пожар разрушил значительную часть Собора Парижской Богоматери, включая шпиль, часы и крышу здания, но наиболее ценные христианские реликвии, к счастью, удалось спасти. Жертв среди людей нет.
Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ
Неравнодушные к этой ситуации москвичи продолжают приходить к посольству Франции. Кто-то возлагает цветы и обсуждает с прохожими случившееся, а некоторые просто останавливаются и вздыхают, глядя на табличку, передает ТАСС.
В самой Франции, тем временем, уже стартовал сбор общенациональный сбор пожертвований на восстановление собора.
Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК
ИСТОЧНИК KP.RU