2019-04-16T09:15:33+03:00
Происшествия

Москвичи несут цветы к посольству Франции после пожара в Нотр-Даме

У здания дипмиссии в российской столице появились первые знаки поддержки в связи с трагедией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Люди несут цветы к зданию французской дипмиссии в Москве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЛюди несут цветы к зданию французской дипмиссии в Москве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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На пороге посольства Франции на Большой Якиманке в Москве появились первые цветы. Люди несут к зданию диппредставительства красные гвоздики, чтобы выразить свое сожаление и поддержку в связи с трагедией.

Сайт kp.ru писал о том, что вечером в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся знаменитый Нотр-Дам-де-Пари. Открытое горение не удавалось потушить на протяжении девяти часов, и сейчас отдельные участки конструкции все еще тлеют.

Пожар разрушил значительную часть Собора Парижской Богоматери, включая шпиль, часы и крышу здания, но наиболее ценные христианские реликвии, к счастью, удалось спасти. Жертв среди людей нет.

Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

Неравнодушные к этой ситуации москвичи продолжают приходить к посольству Франции. Кто-то возлагает цветы и обсуждает с прохожими случившееся, а некоторые просто останавливаются и вздыхают, глядя на табличку, передает ТАСС.

В самой Франции, тем временем, уже стартовал сбор общенациональный сбор пожертвований на восстановление собора.

Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК

ИСТОЧНИК KP.RU

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