Центральный блок первой ступени Falcon Heavy упал в океан из-за шторма

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-16T10:25:22+03:00

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Американская корпорация Space X лишилась центрального блока первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, запуск которой состоялся на прошлой неделе.

Сайт kp.ru писал о том, что ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал вместе с саудовским спутником Arabsat 6A . После успешного запуска два боковых блока первой ступени приземлились близ стартовой площадки, а центральный блок опустился на плавучую баржу в Атлантике. Это был первый случай в истории данной компании, когда все три конструкции вернулись на землю.

Однако позже выяснилось, что одна из них все же была утрачена во время транспортировки. Речь идет о центральном блоке первой ступени. В SpaceX заявили, что баржа попала в шторм на пути к побережью Флориды. Ракета-носитель начала смещаться и в конечном итоге упала в воду.

"Команда SpaceX не смогла обеспечить безопасность центрального блока ракеты-носителя для его возвращения в Порт-Канаверал из-за штормовых морских условий в минувшие выходные", - сообщили в SpaceX.

Согласно данным The Verge, инцидент никак не скажется на следующих пусках.

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy.Компания подтвердила успешное завершение миссии

ИСТОЧНИК KP.RU