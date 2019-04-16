В Подмосковье задержали мужчину, проигравшего деньги турфирмы на ставках

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-16T10:49:55+03:00

Экс-сотрудник Coral Travel "слил" на тотализаторе порядка 580 тысяч рублей, а после сбежал, оставив руководству записку с извинениями

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Сотрудники отделения уголовного розыска МВД России задержали 27-летнего Ивана Дектярева, который, являясь работником турфирмы, похитил деньги клиентов и проиграл их на ставках в букмекерской конторе. Такую информацию предоставил источник "КП" в правоохранительных органах.

Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел около недели назад в Москве. В полицию обратилась руководитель компании, которая, придя в офис 8 апреля, обнаружила на своем рабочем столе любопытную записку. В письме Дектярев признавался в том, что взял из кассы деньги, заложенные на заграничные поездки шести клиентов, и проиграл их на ставках. Общий ущерб составил порядка 580 тысяч рублей.

После содеянного "ловец удачи" попытался скрыться от правоохранителей, однако вечером 12 апреля был задержан по месту проживания в подмосковном Краснознаменске. К тому моменту мужчина уже не числился среди сотрудников туристической компании.

Стоит отметить, что раньше Дектярева уже ловили на краже средств и даже лечили его от игровой зависимости. При этом все долги азартного молодого человека оплачивали его родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU