Сотруднику Гохрана оторвало три пальца руки при сборке дома патронов

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-16T11:38:06+03:00

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Инструктор Государственного учреждения по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и камней России (Гохран России) доставлен в одну из городских больниц столицы с огнестрельным ранением ногтевых фаланг.

По словам самого пострадавшего, как рассказал источник КП в правоохранительных органах, дома при сборке патрона на специализированном станке у него произошла самопроизвольная детанация капсулы. В результате происшествия мужчине оторвало три пальца на руке.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра жилого помещения сотрудника Гохрана обнаружили у него три единицы оружия, разрешения и лицензия на него имеется.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве объявлен план "Перехват" из-за того, что двое неизвестных прогуливались с оружие в торговом центре "Клен", а затем скрылись в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU