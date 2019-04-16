2019-04-16T12:31:23+03:00
Общество

Академик оценил перспективы восстановления собора Парижской Богоматери

Эксперт уверен, что здание можно восстановить, но ценность будет утрачена
Елена АКИМОВА
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Восстановить собор можно, но это будет новодел, уверены экспертыВосстановить собор можно, но это будет новодел, уверены экспертыФото: REUTERS
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Пожар, который частично уничтожил собор Парижской Богоматери во Франции, тушили 12 часов. В итоге сгорела вся кровля старинного здания. Эксперты еще не оценили насколько грандиозным будет объем нового строительства. Известно, что храм восстановить можно, на это даже нашли средства.

Помочь с возрождением одной из самых известных архитектурных достопримечательностей могут мастера из России. Об этом телеканалу «360» рассказал заслуженный архитектор РФ, академик архитектуры, председатель комиссии по монументальному искусству города Москвы Лев Лавренов. Эксперт уверен, что сделать все реально, но это будет новодел.

- Собор уже разрушали в годы Великой французской революции, уничтожили статуи, декоративную часть, но само сооружение устояло. Занимался восстановлением архитектор Виолле-ле-Дюк, почти в натуральном виде здание дошло до нас. Это пример того, что все подлежит восстановлению, но о подлиннике речь вести нельзя, — отметил Лавренов.

Оказать помощь французским специалистам могут российские мастера. Академик отметил, что в России есть такие специалисты, у них есть опыт по восстановлению разрушенных в свое время храмов.

Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК

Огонь на крыше исторического здания вспыхнул 15 апреля около 20 часов вечера по Москве. Пламя уничтожило шпиль и крышу средневекового строения. Тушение пожара было затруднено из-за особенностей строения, его ценности.

На сайте организации уже появился специальный раздел "Спасем Нотр-Дам". Здесь любой желающий может пожертвовать от 50 до 500 евро или внести другую сумму. Первое крупное пожертвование уже пообещала сделать семья французских бизнесменов - Франсуа и Франсуа-Анри Пино. Отец с сыном выделят 100 млн евро на реконструкцию собора из фондов своей компании Artemis. Именно ей принадлежит аукционной дом Christie's.

Момент обрушения шпиля Нотр-Дама.

Что могло стать причиной трагедии?

Сейчас над этим вопросом ломают голову во всем мире. Не было ли все случившееся злонамеренным поджогом? Различными версиями в беседе с «КП» поделилась знаток французской культуры, автор пророческого романа «Мечеть Парижской Богоматери» Елена Чудинова:

—В прямом эфире рухнули шпиль и крыша собора, пережившего Первую и Вторую мировые войны, — сказала «Комсомолке» Чудинова. — Внутри хранится одна из величайших христианских святынь — Терновый венец Иисуса Христа и ряд других менее известных реликвий (подробности)

Пожар в Соборе Парижской Богоматери: видеотрансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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