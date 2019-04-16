2019-04-16T12:42:36+03:00
В мире

В Эквадоре зарегистрировано более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища

Как отметил замминистра по телекоммуникациям Патрисио Реаль, атакам подверглись администрация президента, Центробанк, МИД, МВД и другие ведомства
Марина ВЕНЦОВА
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В Эквадоре зарегистрировано более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежищаВ Эквадоре зарегистрировано более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежищаФото: REUTERS
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Власти Эквадора зарегистрировали более 40 миллионов кибератак после решения о лишении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища.

"Атак на Эквадор было столько, что во второй половине дня 11 апреля мы сдвинулись с 51 на 31 место в рейтинге стран по количеству кибератак", - приводит ТАСС слова замминистра по телекоммуникациям Патрисио Реаля.

В частности, он добавил, что хакерским атакам подверглись Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, администрация президента, а также ряд других ведомств и университетов.

Патрисио Реаль отметил, что в настоящее время многие страны предложили Эквадору содействие в противодействии этим атакам.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 11 апреля власти Эквадора отказали Ассанжу в предоставлении убежища. Основателя WikiLeaks задержали прямо в посольстве, где последние семь лет он скрывался от преследования со стороны Соединенных Штатов и Швеции.

И все-таки попался. В Лондоне арестован Джулиан Ассанж

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ИСТОЧНИК KP.RU

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