2019-04-16T12:44:09+03:00
В мире

В Китае пассажир забросал двигатель самолета монетками на удачу

Авиакомпания Tianjin Airlines решила сменить лайнер во избежание рисков, а суеверный гражданин был задержан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Суеверный пассажир задержал самолет из-за брошенных в двигатель монетСуеверный пассажир задержал самолет из-за брошенных в двигатель монетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайская авиакомпания Tianjin Airlines вынуждена была на два часа отложить рейс Хух-Хото-Чифэн из-за действий суеверного пассажира. Незадолго до взлета 66-летний гражданин по фамилии Ян решил привлечь к себе удачу и забросал двигатель самолета монетками. К счастью, происходящее заметили сотрудники службы безопасности.

Инцидент произошел утром во вторник, 16 апреля. Лайнер должен был вылететь внутренним рейсом в 8.00 по местному времени (3.00 по мск), однако примерно в 7.50 случилась внештатная ситуация. Сотрудники аэропорта заметили, как один из пассажиров бросает некие предметы в сторону двигателя, и тут же оповестили полицию.

Прибывшие на место правоохранители установили, что некий Ян, чей пол не уточняется, кидал монетки на удачу. Все шесть металлических кругляшков удалось обнаружить, однако авиакомпания решила все же заменить самолет, чтобы избежать возможных рисков.

Самого "ловца удачи" задержали для дальнейшего разбирательства. Перевозчик оставил за собой право привлечь его к ответственности, передает РИА Новости.

Сат kp.ru писал о том, что аналогичный случай произошел в Китае в марте. Две пассажирки также решили кинуть монетки в двигатель. Сотрудникам аэропорта понадобилось несколько часов, чтобы найти все "снаряды", которые, к слову, даже не долетели до турбины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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