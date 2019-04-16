Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы временно ограничено

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-16T12:58:52+03:00

Между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» поезда идут с увеличенными интервалами Фото: Евгения ГУСЕВА

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Движение поездов на восточном участке Сокольнической линии московского метрополитена было временно ограничено из-за проблем с не принадлежащим подземке узлом водоснабжения.

Так, в полдень во вторник, 16 апреля, были увеличены интервалы следования составов между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского". При этом между платформами "Комсомольская" и "Саларьево" поезда курсируют штатно.

Изначально сообщалось о возможной остановке движения на данном участке красной ветки, однако позже в пресс-службе метрополитена заявили, что такие меры не потребуются.

"Поступление воды ограничено. Уже дана команда на увеличение скорости, постепенно входим в график. Со строительной организацией, допустившей ошибку, будем отдельно разбираться", - говорится в сообщении на странице подземки в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в московском метрополитене произошло еще одно ЧП, но другого характера. Вооруженный молотком 45-летний мужчина взял в заложники сотрудницу подземки, запер ее в охранной будке близ станции "Автозаводская", а после начал требовать привести к нему руководство метро.

ИСТОЧНИК KP.RU