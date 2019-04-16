2019-04-16T13:07:05+03:00
Общество

Закон об «ипотечных каникулах» одобрен во втором чтении

Документ предусматривает льготный период продолжительностью до полугода для заемщика, который оказался в трудной жизненной ситуации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Закон об «ипотечных каникулах» одобрен во втором чтенииЗакон об «ипотечных каникулах» одобрен во втором чтенииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Госдума одобрила во втором чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Поручение об установлении льготного периода для заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дал президент в своем послании Федеральному собранию.

Закон предусматривает льготный период, ипотечные каникулы, продолжительностью до полугода по просьбе заемщика, который оказался в трудной жизненной ситуации. Это подразумевает временную нетрудоспособность в течение двух месяцев, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%, потерю кормильца, признание инвалидом I или II группы.

Обращаться в свой банк за реструктуризацией кредита можно было и раньше. Но решение о вопросе предоставление льготного периода и его условиях принимал сам банк.

На рассмотрение в Госдуму документ был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В первом чтение законопроект был одобрен 21 марта. В третьем чтении его должны рассмотреть 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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