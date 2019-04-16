На eBay выставили на продажу скелет детеныша тираннозавра за 2,95 млн долларов

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-16T13:12:21+03:00

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На популярной торговой площадке eBay появился необычный лот – частный коллекционер продает скелет детеныша настоящего тираннозавра. Это несколько костей, возраст которых более 68 миллионов лет. Обойдется такая покупка дорого. За нее просят 2,95 млн долларов (189 493 250 рублей).

Принадлежит лот частной коллекции, но палеонтологи и ученые из Музея естественной истории Университета Канзаса осудили коллекционера. Для этого есть сразу несколько оснований: во-первых, совершено абсурдная цена, во-вторых, наличие таких редких артефактов в частных руках мешает науке.

- Такие частные коллекционеры, которым посчастливилось найти кости древних животных, только мешают науке, ведь мы не можем изучать эти останки. Для анализа нужны не только сами кости, но и почва, где они находились. В итоге нахождение таких редких объектов в руках у частников может привести к их полному обесцениванию и порче, - прокомментировал палеонтолог Томас Карр.

Ученый назвал не менее 34 образцов, которые находятся в частных коллекциях. Скелет этого тираннозавра получил название «Сын Сампсона», несколько лет образец даже выставлялся в музее с разрешения коллекционера выставлялся в музее.

Останки были обнаружены в 2013 году на частной земле в Монтане. По закону на находка принадлежит собственнику - Алану Детричу и его брату. Сразу после того, как стало понятно, что в руках у мужчин кости настоящего тираннозавра, их передали в музей на ответственное хранение.

Большинство ученых встало на сторону музея. А вот собственник костей отметил, что не нарушает никакие законы, пытаясь продать окаменелости. Ценник же вполне оправдан, так как это единственный в мире скелет тираннозавра, пишет Ридус.

Пару лет назад жителя Флориды обвинили в контрабанде скелета динозавра из Монголии в США. Возраст останков оценивается в 70 миллионов лет. По заявлению прокуроров, подозреваемый Эрик Прокопи из города Генсвилла открыл «черный рынок доисторических ископаемых».

ИСТОЧНИК KP.RU