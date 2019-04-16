2019-04-16T13:27:46+03:00
Общество

Эксперт прокомментировал идею платных перекрестков в России

Партнёр аналитического агентства «Автостат» назвал идею платы за проезд перекрестка в определенные часы любопытной, но странной для нашей страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт прокомментировал идею платных перекрестков в РоссииЭксперт прокомментировал идею платных перекрестков в РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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Идея платных перекрестков для решения проблем с пробками в России любопытная, но несколько странная. Таким образом партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал предложение национальной технологической инициативы «Автонет».

Эксперт объяснил, что эксперименты, связанный с тем, чтобы сделать транспортный налог более справедливым, имеют место в некоторых странах Европы. «Апробируется вариант, когда в будущем он будет оплачиваться с километров, которые проехал. Более того, цена будет зависеть от того, как и где ты едешь. Это телематическое оборудование, которое позволяет показать, сколько конкретных километров проехал автомобиль, по каким — загруженным или нет — дорогам, с какой скоростью», - передает его разъяснение RT.

Моржаретто назвал идею любопытной, но «несколько странной для нашей страны». По его словам, у нас меньше дорожная сеть, чем в Европе и Америке.

Ранее, в среду, 16 апреля, сообщили, что первые платные перекрестки могут протестировать в 2020 году в одном из городов России. Плату за проезд перекрестка будут снимать лишь в определенные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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