2019-04-16T13:29:47+03:00
Происшествия

В казахстанской школе 8-классник порезал ножом сверстника

Парень с колото-резаным ранением грудной клетки доставлен в больницу
Марина ВЕНЦОВА
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В Казахстане 8-классник Аделит порезал ножом сверстника РоманаВ Казахстане 8-классник Аделит порезал ножом сверстника РоманаФото: Иван ВИСЛОВ
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В городе Байконур в Казахстане ссора между школьниками закончилась поножовщиной. Так, по данным источника КП в правоохранительных органах, ученик 8 класс Аделит, не разделив точку зрения своего старшего товарища Романа, пырнул его ножом в грудь.

В результате инцидента парень бригадой «скорой помощи» был доставлен в больницу с проникающим колото-резаным ранением, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сайт kp.ru писал, что на западе Москвы обычный конфликт из-за снежков обернулся ножевым ранением. В больницу были доставлены с различными травмами несовершеннолетний 2004 года рождения и 53-летний мужчина с ножевым ранением руки.

Как оказалось, пострадавший работает водителем в семье бизнесмена, в том числе возит на учебу и оттуда обратно домой его дочь. Он рассказал, что сидел в машине, припаркованной на обочине дороги, ждал свою подопечную. Неподалеку шли двое мальчиков-подростков, которые начали бросать по машинам снежки, один из которых и попал в его автомобиль мужчины. На замечание дети не отреагировали. Когда водитель попытался поймать одного из подростков, в руке у него оказался нож, которым он и нанес несколько ударов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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