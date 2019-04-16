2019-04-16T13:34:20+03:00
Авто

Платные перекрестки приведут к увеличению пробок на дорогах

К такому выводу пришел автоэксперт
Елена АКИМОВА
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Платные перекрестки не смогут победить пробкиПлатные перекрестки не смогут победить пробкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Введение платных перекрестков на дорогах привет к тому, что ситуация с пробками только усугубится. В этом уверен автоэксперт Вячеслав Субботин. Даже если какие-то участки можно будет проезжать только за деньги, то в тех местах, где ценник не установят, будут скапливаться десятки, а то и сотни машин.

Идея принадлежит национальной технологической инициативе «Автонет». За основу взят опыт Швеции, где аналогичная практика помогла сократить пробки на 22%, а аварийность на 10%. Пока вопрос не решен до конца, его будут обсуждать 24 апреля. Планируется, что практику будут внедрять постепенно в крупных городах страны, начнется это с 2020 года.

- Сравнивать движение в Стокгольме и в крупном российском мегаполисе не совсем корректно. Несмотря на введение платы за проезд перекрестка, автомобилисты из крупных мегаполисов, таких как Москва и Санкт-Петербург, не переедут в область. Единственное, что поможет в борьбе с пробками – это инженерные сооружения. Вылетные автомагистрали, вторые этажи движения, разграничение перекрестков – это правильно, - комментирует газете «Известия» эксперт.

Кстати, по данным «Автонета» среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится потерей 4–15% ВВП, пишет Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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