2019-04-16T13:40:59+03:00
Звезды

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода

Актриса отказалась от той части, что связывала ею с Бредом Питтом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Анджелина Джоли поменяла фамилиюАнджелина Джоли поменяла фамилиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом. Артисты поженились в 2014 году во Франции, и тогда женщина взяла себе двойную фамилию. Теперь же от Джоли-Питт вновь осталась лишь Джоли.

О смене фамилии 43-летней актрисы стало известно изданию US Weekly, которое ознакомилось с документам из суда. Личные данные приводились в материалах по бракоразводному процессу.

Напомним, что Анджелина и Брэд начали встречаться в 2005 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", а через год у них родилась дочь Шайло. В 2014-м пара узаконила свой брак, который, к сожалению, продержался всего несколько лет. В 2016-м актриса подала на развод.

Сайт kp.ru писал о том, что союз был официально расторгнут 15 апреля, после того как бывшие супруги подписали соответствующие документы. Теперь им предстоит завершить раздел имущества и оформление опеки над шестью детьми (тремя родными и тремя усыновленными).

ИСТОЧНИК KP.RU

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