2019-04-16T13:56:22+03:00
Происшествия

В Москве оштрафовали пермского Дэдпула, который вместе с подругой станцевал тверк на Красной площади

Полиции танец показался слишком вызывающим
Анастасия ВАРДАНЯН
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За мелкое хулиганство танцорам пришлось заплатить штрафЗа мелкое хулиганство танцорам пришлось заплатить штраф
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В понедельник, 15 апреля, на Красной площади было жарко. Зажигательный танец тверк (тот самый, в которым активно двигаются ягодицы) станцевал 25-летний Виктор из Перми, известный как русский Дэдпул и его подруга блогер Анастасия Малышева. Красотка в обтягивающих лосинах крутила попой прямо на фоне Мавзолея Ленина. Действо снимал видеооператор, который сразу привлек внимание полицейских. Им танец показался слишком откровенным.

- Подняли жителям Москвы настроение. Получилось очень круто, даже в отделении за это отсидели, - рассказал пермский Дэдпул .

За мелкое хулиганство танцорам пришлось заплатить штраф - по 500 рублей с каждого. Тем временем видео за 24 часа набрало более 70 тысяч просмотров.

В Перми танцовщик в костюме Дэдпула стал известным благодаря своим перформансам в публичных местах. Дэдпул танцует в торговых центрах, на улицах, парках, а потом выкладывает в соцсетях свои ролики. В Москве о нем узнали летом прошлого года. тогда супергерой танцевал в метро и делал селфи со всеми желающими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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