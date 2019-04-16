Facebook и Twitter дали девять месяцев для локализации данных в России
Facebook и Twitter предоставлено еще девять месяцев для того, чтобы выполнить требования законодательства Российской Федерации и локализовать данные россиян в России. Соответствующие заявление сделал глава Роскомнадзора Александр Жаров.
«Давайте есть слона по частям. Суд состоялся, компании оштрафованы. В настоящее время им предоставлено время для того, чтобы выполнить требования законодательства Российской Федерации», - сказал он.
Напомним, 5 апреля Twitter признали виновной по статье непредоставления сведений или информации о локализации персональных данных российских пользователей соцсети на территории России. Суд в Москве также оштрафовал соцсеть на три тысячи рублей. 12 апреля Facebook также оштрафовали на три тысячи за отказ предоставить информацию о переносе в Россию серверов с данными российских пользователей. Максимум за «непредставление сведений или информации» компаниям грозил штраф в пять тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU