Врачи призывают реже устраивать водные процедуры

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-16T14:01:40+03:00

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Медики уверены, что принимать горячие ванны и освежаться под душем стоит очень осмотрительно. В своем стремлении к чистоте люди часто недооценивают обратную сторону от регулярных купаний – это опасно не только для кожных покровов, но и для сосудов и сердца. Особенно последние страдают, если человек регулярно наведывается в баню или больше двух раз в неделю нежится в горячей ванне. Даже под душ стоит вставать не более трех раз в неделю, а от использования мочалки лучше вовсе отказаться.

- Мочалки всегда вредны. Они снимают верхний слой эпидермиса, а он восстанавливается несколько дней, создаются открытые ворота для инфекции, - утверждает врач-кардиолог, профессор Юрий Конев.

Кожа головы тоже страдает от регулярный купаний. Заверения производителей, что средства ухода не влияют на эпидермис не всегда верны. В их основе химически активные агенты, которые разрушают легкий жировой слой. Кожа сохнет, начинает чесаться, шелушиться – это только первые видимые признаки проблемы, пишет сайт Дни.ру.

А вот у группы ученых из Великобритании есть иной взгляд на купание. Горячие ванны способны приостановить процесс старения организма. Исследователи пояснили, что горячая вода лучше всего снимает стрессовые состояния и нервное напряжение. А это в свою очередь приводит к снижению выработки гормона кортизола.

ИСТОЧНИК KP.RU