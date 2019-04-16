2019-04-16T14:16:44+03:00
Общество

Путин: нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни

Российский лидер указал на необходимость учиться эффективнее использовать ракетно-космическую отрасль
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Путин: нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизниПутин: нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизниФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль и учиться эффективнее использовать результаты космической деятельности в сферах транспорта, связи, медицины и ЖКХ.

«Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни - таких базовых отраслях, как коммуникация, связь, транспорт, медицина, ЖКХ», - сказал российский лидер на заседании Совбеза во вторник, 16 апреля.

Ранее, ранее 4 февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал Путину о мерах по улучшению ситуации в космической отрасли. 22 марта Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение гендиректор агентства космической деятельности повысить эффективность программы по развитию космодромов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алеппо доставили новейшую медицинскую технику
Более 70% украинских избирателей отдают предпочтение Зеленскому
В Москве свекровь украла у невестки часы за 700 тыс рублей
Пытавшаяся примкнуть к ИГ* Варвара Караулова вышла из тюрьмы по УДО
Размер платы за вывоз мусора в Вологодской области будет пересмотрен
Савченко приступит к работе в Верховной Раде 23 апреля
Врачи призывают реже устраивать водные процедуры
Facebook и Twitter дали девять месяцев для локализации данных в России
В Москве оштрафовали пермского Дэдпула, который вместе с подругой станцевал тверк на Красной площади
В Госдуме изменили правила ОСАГО
Прокуратура о пожаре в соборе Парижской Богоматери: ничего не говорит о поджоге
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода
Платные перекрестки приведут к увеличению пробок на дорогах
В казахстанской школе 8-классник порезал ножом сверстника
Эксперт прокомментировал идею платных перекрестков в России
Ученые назвали простой способ улучшить работу сердца
Путин одобрил проект высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург
На eBay выставили на продажу скелет детеныша тираннозавра за 2,95 млн долларов
Закон об «ипотечных каникулах» одобрен во втором чтении
"Правильный русский". Конор Макгрегор прокомментировал драку Овечкина и Свечникова
Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы временно ограничено
В Китае пассажир забросал двигатель самолета монетками на удачу
В Эквадоре зарегистрировано более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища
МИД Британии обещал Эквадору не выдать Ассанжа, если ему грозит смертная казнь