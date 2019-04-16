СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-16T14:16:44+03:00

Путин: нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент России Владимир Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль и учиться эффективнее использовать результаты космической деятельности в сферах транспорта, связи, медицины и ЖКХ.

«Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни - таких базовых отраслях, как коммуникация, связь, транспорт, медицина, ЖКХ», - сказал российский лидер на заседании Совбеза во вторник, 16 апреля.

Ранее, ранее 4 февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал Путину о мерах по улучшению ситуации в космической отрасли. 22 марта Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение гендиректор агентства космической деятельности повысить эффективность программы по развитию космодромов.

ИСТОЧНИК KP.RU